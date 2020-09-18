أوكرانيا والمغرب تعتزمان استئناف الحوار السياسى بعد توقفه لفترة طويلة

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، ووزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اعتزامهما استئناف الحوار السياسي بين أوكرانيا والمغرب بعد توقفه لفترة طويلة.وذكر المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان اليوم الجمعة، أن كوليبا وبوريطة أجريا اتصالًا هاتفيًا اتفقا خلاله على إجراء مشاورات سياسية بين البلدين في أقرب وقت ممكن، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية.واتفق الطرفان على بذل الجهود من أجل عقد اجتماع للجنة حكومية مشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والثقافي والتقني بنهاية العام الجاري، كما أكد وزير الخارجية الأوكراني أهمية تعزيز التجارة في مجال المنتجات الزراعية وجذب الاستثمار في تحديث البنية التحتية للموانئ وبناء السفن.يذكر أن الاجتماع الأخير بين وزيري خارجية أوكرانيا والمغرب عقد في عام 2014.