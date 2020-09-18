رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

شريف طانيوس يستعرض ألوان المكياج موضة خريف 2020

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 03:35 م
شريف طانيوس
شريف طانيوس
شيماء دهب
طباعة
أيام تفصلنا عن قدوم فصل الخريف ومن بعده فصل الشتاء، لذا تتساءل السيدات عن ألوان المكياج الموضة المناسبة لهذا الفصل، وتحديدا في السهرات والمناسبات الخاصة.

يستعرض خبير التجميل شريف طانيوس، أبرز ألوان المكياج الرائجة لموسم الخريف والشتاء 2020 والتي تناسب السهرات الليلة.

قال شريف طانيوس، بالنسبة لمكياج العيون تختلف درجات ألوان الآيشادو بحسب كل ماركة أو علامة تجارية لكن بالتأكيد توجد ألوان ثابتة يمكن من خلالها اختيار اللون المناسب لبشرتك، ومن درجات شادو المناسبة لموسم الخريف مثل الأحمر الناري والأحمر الخوخي، وكذلك الألوان الفاتحة التي تناسب جميع ألوان البشرة مثل البنية والوردي، والكاشمير، والأحمر الخوخي، والأصفر، والألوان النيود.

وأوضح لـ "الدستور" أن ألوان أحمر الشفاه عن العام الماضي فيستمر معانا اللون الأحمر الناري أو ما يسمى دم الغزال خصوصًا لإطلالات الليلة والسهرات، واللون البيج والذي يمثل أقوى الدرجات المميزة في الألوان النود، والجديد هو اللون البرتقالي بجميع درجاته وخصوصًا الماط، والنبيتي الغامق.

وأكد شريف طانيوس أن بالنسبة للون أحمر الخدود، فمن أكثر الألوان الرائجة لهذا الموسم اللون الأحمر الهادئ، والأحمر الفاتح، والنبيتي الفاتح، فلا تخلي عن هذه الألوان خصوصًا إذا كان لون بشرتك بين الفاتح والقمحاوي، أما في السهرات المسائية يفضل تطبيق اللون الأحمر الخوخي، أو الدمج بين البرتقالي والأحمر ليعطي إطلالة مكياج طبيعية لإطلالتك.
شريف طانيوس يستعرض ألوان المكياج موضة خريف 2020
شريف طانيوس يستعرض ألوان المكياج موضة خريف 2020

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لا زيادة في البنزين.. تفاصيل إعلان «البترول» أسعار الوقود الجديدة

حبس المتهمين بالاستيلاء على 10 ملايين جنيه فى الإسكندرية

السيسى يوافق على تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية

بعد كارتيرون.. التعاون يخطف ثنائى الزمالك برقم خيالى

الصور

image description

وفد «البيئة» يعاين محطة وسيطة بمنظومة المخلفات الصلبة فى أسيوط

image description

محافظة أسيوط تعلن عن دورات تدريبية مهنية لتأهيل الشباب لسوق العمل

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

الأكثر قراءة

انتصار مصرى جديد بالأمم المتحدة: انتخاب وفاء بسيم فى لجنة حقوق الإنسان

محمد صلاح يتعرض لحادث سير في إنجلترا

السيسى يوافق على تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية

«عالم عيال».. طفل «تزوّج وأنجب وانفصل» وإحباط زيجته الثانية فى سوهاج

إنفوجراف

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

أيام زمان

مقال عمره 33 عاما يكشف ادعاءات أنيس منصور بخصوص «العقاد»

«أحيانا أضطر للخروج عن حدود الأدب».. كواليس من حياة عبلة كامل

«طبعت أول رواية على دفتر إيصالات وفشلت في التمثيل».. اعترافات يوسف إدريس

«كيد النسا».. سر مقلب أسمهان وتحية كاريوكا فى أحمد سالم لطلب الطلاق

نجم الساعة

انتهاك الإبداع.. كيف حاولت «الإرهابية» السيطرة على قوة مصر الناعمة؟

منوعات

«اللهم ثبت رجاءك في قلبي».. دعاء يوم الجمعة

الفلبين تراجع استخدام اختبارات الأمصال المضادة السريعة

دعاء قبل المذاكرة للطلاب

دراسة: الساخطون والساخرون معرضون للنوبات القلبية

مقالات الرأي
مدحت بشاى
اللقاح نزل فى صيدلية بطنطا
جمال طه
الخروج الكبير لـ«إخوان تونس»
ماجد حبته
الحكومة اليابانية الجديدة
د. محمد عفيفي
فى ذكرى الثورة العرابية
المزيد

الثقافة

غلق باب الترشيح لانتخابات اتحاد الناشرين المصريين

طلعت رضوان: الإخوان قتلة وأعداء حضارة

مصطفي نصر: صبية الإخوان قنبلة موقوتة

جمال حسان: المعركة مع الإخوان ما زالت مستمرة لكن بمفردات مختلفة