شريف طانيوس يستعرض ألوان المكياج موضة خريف 2020

أيام تفصلنا عن قدوم فصل الخريف ومن بعده فصل الشتاء، لذا تتساءل السيدات عن ألوان المكياج الموضة المناسبة لهذا الفصل، وتحديدا في السهرات والمناسبات الخاصة.يستعرض خبير التجميل شريف طانيوس، أبرز ألوان المكياج الرائجة لموسم الخريف والشتاء 2020 والتي تناسب السهرات الليلة.قال شريف طانيوس، بالنسبة لمكياج العيون تختلف درجات ألوان الآيشادو بحسب كل ماركة أو علامة تجارية لكن بالتأكيد توجد ألوان ثابتة يمكن من خلالها اختيار اللون المناسب لبشرتك، ومن درجات شادو المناسبة لموسم الخريف مثل الأحمر الناري والأحمر الخوخي، وكذلك الألوان الفاتحة التي تناسب جميع ألوان البشرة مثل البنية والوردي، والكاشمير، والأحمر الخوخي، والأصفر، والألوان النيود.وأوضح لـ "الدستور" أن ألوان أحمر الشفاه عن العام الماضي فيستمر معانا اللون الأحمر الناري أو ما يسمى دم الغزال خصوصًا لإطلالات الليلة والسهرات، واللون البيج والذي يمثل أقوى الدرجات المميزة في الألوان النود، والجديد هو اللون البرتقالي بجميع درجاته وخصوصًا الماط، والنبيتي الغامق.وأكد شريف طانيوس أن بالنسبة للون أحمر الخدود، فمن أكثر الألوان الرائجة لهذا الموسم اللون الأحمر الهادئ، والأحمر الفاتح، والنبيتي الفاتح، فلا تخلي عن هذه الألوان خصوصًا إذا كان لون بشرتك بين الفاتح والقمحاوي، أما في السهرات المسائية يفضل تطبيق اللون الأحمر الخوخي، أو الدمج بين البرتقالي والأحمر ليعطي إطلالة مكياج طبيعية لإطلالتك.