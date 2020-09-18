رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

يوم واحد يفصل فريق عمل «قبل الأربعين» عن «فركش»

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:14 م
فيلم قبل الأربعين
فيلم "قبل الأربعين
منار إبراهيم
طباعة
اقترب فريق عمل فيلم "قبل الأربعين" على الانتهاء من تصوير مشاهد العمل بقيادة المخرج معتز حسام، ولم يتبقى لهم سوى يوم واحد ليُرفع شعار "فركش" ويودع الأبطال موقع العمل.

ويستعد المخرج لبدء مرحلة المونتاج فور الانتهاء من العمل، استعدادًا لعرضه بالسينمات خلال موسم رأس السنة المقبل، على أن يطلق "البرومو" الرسمي للعمل خلال شهر نوفمبر المقبل.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة، والتشويق، والرعب، من خلال التركيز على مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفي، وتم تصويره على مدار شهرين في أماكن متفرقة واستوديوهات مختلفة ما بين القاهرة والجيزة، وتم الاستقرار على موعد طرحه بدور العرض السينمائية، ليكون في موسم رأس السنة الجديدة 2021.

"قبل الأربعين" من بطولة الفنانة داليا مصطفى، وبسمة، وإيهاب فهمي، ومحمد علي ‏رزق، وعدد من ضيوف الشرف من تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام، ويعد ‏العمل هو الأول للممثل الشاب معتز هشام في السينما، بعد تألقه في عدد من الأعمال ‏التليفزيونية منها مسلسل "ممالك النار" و"أبوعمر المصري".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول صورة لليوتيوبر أحمد حسن بعد إخلاء سبيله

أبديا الندم.. النائب العام يأمر بإخلاء سبيل «أحمد وزينب»

يعيش على «عرق السيدات».. محمد الباز يفضح «الأهطل الأكبر» محمد ناصر

محمد صلاح يتعرض لحادث سير في إنجلترا

الصور

image description

وفد «البيئة» يعاين محطة وسيطة بمنظومة المخلفات الصلبة فى أسيوط

image description

محافظة أسيوط تعلن عن دورات تدريبية مهنية لتأهيل الشباب لسوق العمل

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

الأكثر قراءة

لعنة كارتيرون.. أسوان يهزم الزمالك لأول مرة في تاريخه ويمنح الأهلي الدوري

نص «إيميل» كارتيرون لنادي الزمالك لدفع الشرط الجزائي

خروج أحمد حسن وزينب من القسم بعد تسديدهما الكفالة

أبديا الندم.. النائب العام يأمر بإخلاء سبيل «أحمد وزينب»

إنفوجراف

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

أيام زمان

«طبعت أول رواية على دفتر إيصالات وفشلت في التمثيل».. اعترافات يوسف إدريس

«أحيانا أضطر للخروج عن حدود الأدب».. كواليس من حياة عبلة كامل

مقال عمره 33 عامًا يكشف ادعاءات أنيس منصور بخصوص «العقاد»

«كيد النسا».. سر مقلب أسمهان وتحية كاريوكا فى أحمد سالم لطلب الطلاق

نجم الساعة

حميد الشاعرى: «أنا بابا» يرضى «جمهور الثمانينيات» والأجيال الجديدة

منوعات

موعد إعادة برنامج معكم منى الشاذلي

دعاء للمتوفى يوم الجمعة

«اللهم ثبت رجاءك في قلبي».. دعاء يوم الجمعة

الفلبين تراجع استخدام اختبارات الأمصال المضادة السريعة

مقالات الرأي
ماجد حبته
حليف رئيسى خارج الناتو!
د.كريمة الحفناوى
أثر وباء «كورونا» على العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد سيد طنطاوى.. عالِم دين معتدل
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «4»
المزيد

الثقافة

بعد توقف 3 سنوات.. وزيرة الثقافة تتفقد أعمال تطوير مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية

مدير المركز الروسي بالإسكندرية يشارك في أمسية نادي فنون الأوبرا بدمنهور

الطفل الفائز بالمركز الثاني من نادى القصة بالصين: أكتب منذ ابتدائي.. وأقرأ لطه حسين (حوار)

«الثقافة»: محمود رضا أسهم بعبقريته الإبداعية فى تطوير الفن الشعبى