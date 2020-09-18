يوم واحد يفصل فريق عمل «قبل الأربعين» عن «فركش»

اقترب فريق عمل فيلم "قبل الأربعين" على الانتهاء من تصوير مشاهد العمل بقيادة المخرج معتز حسام، ولم يتبقى لهم سوى يوم واحد ليُرفع شعار "فركش" ويودع الأبطال موقع العمل.ويستعد المخرج لبدء مرحلة المونتاج فور الانتهاء من العمل، استعدادًا لعرضه بالسينمات خلال موسم رأس السنة المقبل، على أن يطلق "البرومو" الرسمي للعمل خلال شهر نوفمبر المقبل.وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة، والتشويق، والرعب، من خلال التركيز على مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفي، وتم تصويره على مدار شهرين في أماكن متفرقة واستوديوهات مختلفة ما بين القاهرة والجيزة، وتم الاستقرار على موعد طرحه بدور العرض السينمائية، ليكون في موسم رأس السنة الجديدة 2021."قبل الأربعين" من بطولة الفنانة داليا مصطفى، وبسمة، وإيهاب فهمي، ومحمد علي ‏رزق، وعدد من ضيوف الشرف من تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام، ويعد ‏العمل هو الأول للممثل الشاب معتز هشام في السينما، بعد تألقه في عدد من الأعمال ‏التليفزيونية منها مسلسل "ممالك النار" و"أبوعمر المصري".