افتتاح قسم «تحت الأرض» لمرضى كورونا فى إسرائيل

أعلن مستشفى «رمبام» في مدينة حيفا المحتلة، أحد أكبر مستشفيات الاحتلال الإسرائيلى، أنه سيفتتح قسمًا تحت الأرض، ليستقبل فيه المرضى بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».وأوضح المستشفى الإسرائيلي أنه من المتوقع أن يكون القسم «تحت الأرض» جاهزًا لاستقبال مرضى فيروس كورونا بدءًا من الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أنه سيسع حتى 770 مريضًا، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.ويسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في موجته الثانية، بينما تستمر معدلات تسجيل الإصابة اليومية في الارتفاع.في السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنها سجلت 4537 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 171 ألفًا و768 حالة، و1165 حالة وفاة، مشيرةً إلى أنه تم إجراء 851 ألفًا و378 تحليلًا لفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة، ظهر أن 8.8% منها إيجابية.