معهد البابا كيرلس عمود الدين يطلق دورة «اللاهوت العقيدي»

يطلق معهد البابا كيرلس عمود الدين للدراسات اللاهوتية، دورة جديدة بعنوان "اللاهوت العقيدي"، عبر تطبيق "زووم" ابتداءً من يوم 20 سبتمبر الجاري.ويشارك في الدورة عدد من الكهنة من بينهم القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والقس بيشوي حلمي، والقس داود لمعي.واحتفلت الكنيسة ببدء العام القبطي 1737، والتي تبدأ بعيد الشهداء المعروف باسم عيد النيروز، حيث أقيمت القداسات بكل الكنائس بالإيبارشيات والقطاعات الرعوية بالقاهرة والإسكندرية.وصلى الآباء المطارنة والأساقفة عشية رأس السنة القبطية الجديدة؛ والقداس صباح الجمعة الماضية حيث أقيمت الصلوات باللحن الفرايحي وفقًا لطقس الكنيسة التي تقام صلواتها بنغمة الفرح من بدء السنة القبطية وحتى موعد عيد الصليب الذي يحتفل به يوم 17 توت ويستمر لمدة ثلاثة أيام.يأتي هذا بالتزامن مع السماح لأول مرة بإقامة قداسات يوم الجمعة، بعد توقف دام 24 أسبوعًا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.