رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

معهد البابا كيرلس عمود الدين يطلق دورة «اللاهوت العقيدي»

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 03:26 م
البابا كيرلس
البابا كيرلس
تريزة شنودة
طباعة
يطلق معهد البابا كيرلس عمود الدين للدراسات اللاهوتية، دورة جديدة بعنوان "اللاهوت العقيدي"، عبر تطبيق "زووم" ابتداءً من يوم 20 سبتمبر الجاري.

ويشارك في الدورة عدد من الكهنة من بينهم القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والقس بيشوي حلمي، والقس داود لمعي.

واحتفلت الكنيسة ببدء العام القبطي 1737، والتي تبدأ بعيد الشهداء المعروف باسم عيد النيروز، حيث أقيمت القداسات بكل الكنائس بالإيبارشيات والقطاعات الرعوية بالقاهرة والإسكندرية.

وصلى الآباء المطارنة والأساقفة عشية رأس السنة القبطية الجديدة؛ والقداس صباح الجمعة الماضية حيث أقيمت الصلوات باللحن الفرايحي وفقًا لطقس الكنيسة التي تقام صلواتها بنغمة الفرح من بدء السنة القبطية وحتى موعد عيد الصليب الذي يحتفل به يوم 17 توت ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

يأتي هذا بالتزامن مع السماح لأول مرة بإقامة قداسات يوم الجمعة، بعد توقف دام 24 أسبوعًا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«حقيقة الجماعة».. «الخرباوي» يكشف لأول مرة ما وجده داخل غرفة الإخوان السرية (2-8)

الصحة: 17 وفاة و160 إصابة جديدة بكورونا

قائمة المعاهد التي تقبل طلاب الثانوية العامة علمي وأدبي حتى مجموع 50%

وصول «المصريين المحررين» من ليبيا إلى مطروح (صور)

الصور

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

الأكثر قراءة

تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ماهي الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب

وصول «المصريين المحررين» من ليبيا إلى مطروح (صور)

«كان والده يقبل يده».. كيف افترى أنيس منصور على الرئيس جمال عبد الناصر؟

من «الواحات» لتفجير معهد الأورام.. التاريخ الأسود لجرائم الإخوان

إنفوجراف

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

أيام زمان

«مكانش بيتبحبح معايا في السياسة».. وقائع زيارة محمد نجيب لـ «الشعراوي»

«عملي في كازينو الليل أثر على مشواري».. اعترافات شريفة فاضل

اعترافات محمد منيرعن أيام ملاهي شارع الهرم والبدايات

مأساة عبدالمنعم إبراهيم.. طلق زوجته الثانية بعد يومين ووفاة والدته فى يوم صعب

نجم الساعة

تاريخ أسود.. جرائم نفذّتها الجماعة الإرهابية ضد المصريين

منوعات

شركة ألمانية تعلن زيادة إنتاج لقاح كورونا إلى 750 مليون علبة سنويًا

السودان يقرر عودة النشاط الرياضى دون جمهور

طريقة فتح جوجل على تابلت الثانوية بعد التحديث

خدمات موقع دعم مصر للتموين

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
فى ذكرى الثورة العرابية
جلال حمام
هذه كلمتي.. واحتكم لعقلك
خالد عكاشة
كيف يدير الإخوان نشاط التنظيم فى أوروبا؟
ماجد حبته
كاذبون.. أُجَراء.. برخصة
المزيد

الثقافة

محمد الحديني: الإخوان تاريخ حافل بالإجرام والدموية والخيانة

انطلاق الجزء الرابع من برنامج «عودة الروح» على ساحة الهناجر غدا

هاشم محمود: «مسافر زاده الكرة» يتناول فلسفة صعود محمد صلاح

تجديد الثقة في ياسر صادق رئيسًا للمركز القومي للمسرح