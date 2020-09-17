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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس سائق «ونش» سار عكس الاتجاه وتسبب فى وفاة وإصابة 3 بالسلام

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:37 ص
حبس سائق ونش
حبس سائق ونش
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة السلام، اليوم الخميس، بحبس سائق ونش أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالسير عكس الطريق، والاصطدام بسيارة ميكروباص ما أسفر عن وفاة سائقها وإصابة اثنين آخرين.

كما أمرت النيابة بدفن جثة المجنى عليه وتسليمه لذويه والاستعلام عن حالة المصابين، وكشفت كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة عن سير سائق الونش عكس الطريق مما تسبب فى اصطدام السيارة به.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام يفيد بوقوع حادث على الطريق ووفاة شخص وإصابة اثنين آخرين، وتبين صحة البلاغ، وتم ضبط السائق وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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