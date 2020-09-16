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الأربعاء 16 سبتمبر 2020 الموافق 28 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس وسويسرا يبحثان ملف الأموال المنهوبة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:39 م
قيس سعيد
قيس سعيد
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بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، مع رئيسة سويسرا سيمونيت سومارج، آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، حيث جدد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون وتنويعه في مختلف المجالات.

واستعرض الطرفان خلال اتصال هاتفي، حسبما أفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، ملف الأموال المنهوبة الموجودة في سويسرا، وأعربت سومارج عن ارتياحها لإنشاء لجنة خاصة في رئاسة الجمهورية لمتابعة هذا الملف، مؤكدة أن سلطات بلادها قامت بكل ما يجب القيام به خلال السنوات الماضية ودعت الجانب التونسي إلى التحرك السريع حتى لا تنقضي الآجال القانونية.

وأعرب الرئيس التونسي عن شكره للجانب السويسري على دعمه المتواصل للمسار الديمقراطي في تونس، وتطلعه إلى أن يشهد التعاون بين البلدين دفعا جديدا بما يتلائم والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها تونس في الوقت الراهن.

ودعا سعيد إلى زيادة تعزيز التعاون مع سويسرا خاصة في قطاعات الصحة وتكنولوجيات الاتصال والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وقد تم الاتفاق على وضع إتفاقية إطارية تشمل كل المجالات وخاصة منها الاقتصادية والصحية.

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