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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الحرية المصري»: افتتاح المشروعات القومية أبلغ رد على دعوات الفوضى

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:29 م
الحرية المصري
الحرية المصري
إسلام نصير
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أعلن حزب الحرية المصرى، تجديده لدعم مؤسسات الدولة والوقوف خلف القيادة السياسية والرئيس السيسي فيما يتخذه من قرارات للحفاظ على الأمن القومى للبلاد والتصدى لمخططات الجماعة الإرهابية.

وقال أحمد مهنى، عضو المجلس الرئاسي والأمين العام للحزب، إن الرئيس افتتح اليوم عدد من المشروعات القومية والتنموية منها الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالاسكندرية، هى أكبر رسالة للعالم الخارجى والرد على دعوات الخارج للفوضى، مؤكدا أن مصر شهدت طفرة تنموية فى كافة المجالات لا ينكرها إلا جاحد ويسعى لنشر العنف والبلبلة.

وأضاف مهنى، أن المشروعات القومية العملاقة التى شهدتها مصر جاءت فى توقيتات قياسية وغير مسبوقة، فالظروف والأوضاع التى مرت بها مصر كانت كفيلة أن تستغرق المشروعات عشرات السنين ولكن برؤية الرئيس السيسى الثاقبة وبتعاون المصريين ساهم فى تحقيق هذه المشروعات فى وقت قياسي، مؤكدا أن مصر تحتاج فى الفترة الحالية لتماسك أقوى من المصريين والتصدى لدعوات العنف والتخريف التى يدعو لها المشككين ويسعون لتدمير مصر من أجل تنفيذ مخططاتهم.

وأشار إلى أن كل لحظة تشهدها البلاد من افتتاح مشروع قومى أو تحقيق استحقاق انتخابى أو تفوق وتقدم أبناء مصر فى المجالات المختلفة هو انتصار وإنجاز للمصريين وأقوى سلاح ورد على أنصار الإرهابية التى تسعى بكل قوة إلى جر الشعب المصرى إلى دعوات تخريبية.

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