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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

سامح عاشور يعلق على توقيع بروتوكول القيمة المضافة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:12 م
سامح عاشور
سامح عاشور
محمد جعفر
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علق سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، على الجدل الدائر بين أوساط المحامين، بسبب توقيع النقيب الحالي رجائي عطية بروتوكول جديد للقيمة المضافة مع وزيري المالية والعدل، ببنود يرفضها المحامون.

وقال "عاشور" مخاطبا المحامين: نستشعر جميعا ما خيم على المحاماة والمحامين من جائحة القيمة المضافة التي صاغها النقيب الحالي وجبهته تعديلا لبروتوكول سبق أن قدمناه لحضراتكم".

وأضاف: إدراكًا بمدى القلق الذي سيطر علينا جميعًا وشتت انفعالاتنا فيما يجب علينا أن نتخذ من خطوات، فالرأي عندي أن نصيغ ما لدينا من ملاحظات وانتقادات من خلال قنواتنا النقابية بكل احترام وجدية.

وأشار: أحذر أبنائي وزملائي المحامين من أن هناك من يتربص بغضبهم كى يستغله أو يستثمره لصوالحه السياسية ومآربه الانتقامية من الدولة المصرية، والغريب أن يتم نشر وإعلان هذا البروتوكول في توقيت حذر ومريب في تربص باصطفافنا الوطني بعد مضي شهرين من توقيعه.

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