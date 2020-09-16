رئيس مدينة إبشواي يتابع سير أعمال ملف التصالح في مخالفات البناء

تفقد مراد مسعود رئيس مركز ومدينة إبشواي، المركز التكنولوجي وقاعة الاجتماعات بمجلس المدينة لمتابعة سير أعمال ملف التصالح، وتقدم المواطنون لدفع جدية مبلغ التصالح للاستفادة من القانون.وتابع أعمال لجان حصر المباني المخالفة بالمدينة والقرى وانتهاء أعمال الحصر ببعض قرى المركز، وخلال أيام قليلة سوف تكتمل أعمال الحصر بكافة قرى مركز إبشواي، تحت إشراف وصفي الشيمي نائب رئيس المركز لشئون القرى وبحضور رؤساء القرى.كما تابع استمرار أعمال منظومة النظافة بالمدينة والقرى ورفع الأتربة والمخلفات والقمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية، ومنطقة التطوير وشاطئ بحيرة قارون وكورنيش البحيرة، بالإضافة إلى متابعة أعمال الجمعيات الأهلية للجمع السكني للقمامة، تحت إشراف محمود فتح الباب نائب رئيس المركز لشئون المرافق والنظافة، ووضع الشدة الخشبية وبدء صب بلدورات بطريق ابشواي ابوكساه السياحي لفصل الطريقين وإلزام سائقي المركبات بطريقهم ومنع السير عكس الاتجاه، وجار استكمال أعمال التجميل ودهان البلدورات والأرصفة خلال الفترة المسائية.