رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 16 سبتمبر 2020 الموافق 28 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مليار و829 مليون جنيه لتنفيذ 16 مشروعًا خدميًا فى الشرقية

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:03 م
ممدوح غراب
ممدوح غراب
سارة الوردانى
طباعة
أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن أنه جارٍ تنفيذ 270 مشروعًا بكل القطاعات بنطاق المحافظة بتكلفة مالية 24 مليارًا و106 ملايين جنيه، منها 16 مشروعًا خدميًا بمركز ومدينة الحسينية بقطاعات «مياه الشرب والصرف الصحي - الطرق - الصحة - التعليم - الشباب والرياضة - الإسكان - التموين» بتكلفة بلغت مليارًا و829 مليونًا و740 ألف جنيه.

وأوضح محافظ الشرقية أنه جارٍ تنفيذ 4 مشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة مالية بلغت 913 مليونًا و500 ألف جنيه شملت إنشاء محطة مياه صان الحجر (البكارشة) لتعمل بطاقة 51 ألف م3 اليوم بتكلفة مالية بلغت 350 مليون جنيه ومشروع صرف صحي قرى الحسينية لإنشاء 11 محطة رفع بتكلفة مالية 265 مليون جنيه ومشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى «الإخيوة - المناجاة الكبرى - المناجاة الصغرى - سماكين الشرق - الحمادين - المناصرة - الملكيين القبلية»، بتكلفة 535 مليون جنيه ومشروع توسعات صرف صحي الحسينية بتكلفة 13 مليونًا و500 ألف جنيه.

وفي القطاع الصحي أضاف المحافظ أنه جارٍ الإنتهاء من أعمال إنشاء مجمع التأمين الصحي بمدينة الحسينية بتكلفة 12 مليونًا و700 ألف جنيه للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى، وفي قطاع الشباب والرياضة أكد المحافظ أنه جارٍ تطوير مركز شباب أزولين بتكلفة مالية 437 ألف جنيه، بالإضافة إلى إنشاء مجمع خدمات الحسينية بتكلفة 9 ملايين جنيه.

ولتقليل الفاقد من المحاصيل الإستراتيجية أكد محافظ الشرقية أنه جار إنشاء صومعة غلال بناحية كوبري الكسارة على مساحة 11 فدانًا بسعة تخزينية 90 ألف طن وبتكلفة مالية 272 مليون جنيه.

أشار محافظ الشرقية إلى أنه جارٍ تنفيذ 4 مشروعات بقطاع الطرق بتكلفة مالية 245 مليونًا و800 ألف جنيه شملت مشروع ازدواج طريق «فاقوس - الحسينية» بطول 13.5 كم وبتكلفة 67 مليون جنيه، ومشروع ازدواج طريق «فاقوس - الحسينية» (المرحلة الثانية) في المسافة من كفر عمار حتى فاقوس بطول 12 كم وبتكلفة مالية 80 مليون جنيه، وأعمال ازدواج طريق «القصاصين - الصالحية» بطول 25 كم وبتكلفة مالية 80 مليون جنيه، بالإضافة إلى رصف طريق جسر مصرف رمسيس ترعة السلام بطول 23 كم وبتكلفة 18 مليونًا و800 ألف جنيه.

ولتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول والقضاء على نظام الفترتين بالمدارس أوضح محافظ الشرقية إلى أنه جار إنشاء 4 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمية بمركز ومدينة فاقوس بتكلفة مالية بلغت 26 مليون و300 ألف جنيه شملت إنشاء جديد لمدرسة جمال الحسيني للتعليم الأساسي لإضافة 22 فصلًا دراسيًا بتكلفة 7 ملايين و400 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة العمدة رأفت العياط للتعليم الأساسي لإضافة 22 فصلًا جديدًا بتكلفة 8 ملايين و700 ألف جنيه، وإحلال كلي لمدرسة السادات الإبتدائية لإضافة 6 فصول وبتكلفة 4 ملايين جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة عمرو بن العاص لإضافة 11 فصلًا جديدًا وبتكلفة 6 ملايين و200 ألف جنيه.

وأوضح محافظ الشرقية أنه تم الانتهاء من إنشاء جديد لمدرسة عزبة الأربعين للتعليم الأساسي لإضافة 11 فصلًا جديدًا وبتكلفة 7 ملايين و600 ألف جنيه وتوسعة مدرسة الحسينية الثانوية الصناعية لإضافة 20 فصلًا دراسيًا وبتكلفة 9 ملايين و200 ألف جنيه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خاص.. سر رحيل كارتيرون عن الزمالك ورسالته الأخيرة

«باع الجماعة».. محمود عزت يوجه ضربة للإخوان بعد القبض عليه

تسريب صوتى يفضح سرقة قيادات الإخوان أموال التبرعات (فيديو)

«التعليم العالي» تكشف مفاجأة عن فيديو وفاة سيدة بمستشفى المنيا

الصور

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

الأكثر قراءة

السيسي لقوى الشر: «كفوا ألسنة الكذب والتشكيك عنا»

السيسي: والله العظيم اللي بنعمله ده ما يتعملش.. ومستعد اتحاسب

بيان إبراهيم منير يكشف انشقاقات الجماعة.. والشباب: «راجل خرونج»

سائق أتوبيس يدهس ضابط مرور على دائري قليوب

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

سر الشال الفلسطيني الذي أهداه ياسر عرفات للفنانة نادية لطفي

شادية عن عماد حمدي: «ثرثار ومزعج» والأخير: «متعجرفة وعنيدة»

بين اليونان والسويس.. كواليس مباراة انتهت قبل أن تبدأ

«جاتني حالة قرف».. اعترافات نبيلة عبيد عن أزمتها في مسلسل أم كلثوم

نجم الساعة

«اللعبة القذرة».. أحمد حسن وزينب يتاجران بابنتيهما لجمع الأموال

منوعات

كيفية غسل الأقنعة القماشية

العلماء يكتشفون حيوانات منوية عمرها أكثر من 100 مليون سنة

دراسة: توتر الأمهات يمكن أن يؤثر سلبيا على أطفالهن مدى الحياة

4 خرافات شائعة عن الأطعمة

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
صورةُ مصرَ
منى رجب
مصر فيها ناس حلوة
لواء. محسن الفحام
سلام للسودان
القس. رفعت فكرى
ازرع أمانة تحصد نجاحًا
المزيد

الثقافة

فتحي سليمان: الإخوان خانوا الجيوش العربية في حرب 48 لصالح العدو

خالد إسماعيل: «الإخوان» تعادي الوطن والدين وتعمل لحساب نفسها

خبراء: المصريون القدماء عرفوا الأيام السعيدة والنحسات

محمد سليم شوشة: تاريخ الإخوان سلسلة من الأكاذيب والمكائد