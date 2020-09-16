مليار و829 مليون جنيه لتنفيذ 16 مشروعًا خدميًا فى الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن أنه جارٍ تنفيذ 270 مشروعًا بكل القطاعات بنطاق المحافظة بتكلفة مالية 24 مليارًا و106 ملايين جنيه، منها 16 مشروعًا خدميًا بمركز ومدينة الحسينية بقطاعات «مياه الشرب والصرف الصحي - الطرق - الصحة - التعليم - الشباب والرياضة - الإسكان - التموين» بتكلفة بلغت مليارًا و829 مليونًا و740 ألف جنيه.وأوضح محافظ الشرقية أنه جارٍ تنفيذ 4 مشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة مالية بلغت 913 مليونًا و500 ألف جنيه شملت إنشاء محطة مياه صان الحجر (البكارشة) لتعمل بطاقة 51 ألف م3 اليوم بتكلفة مالية بلغت 350 مليون جنيه ومشروع صرف صحي قرى الحسينية لإنشاء 11 محطة رفع بتكلفة مالية 265 مليون جنيه ومشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى «الإخيوة - المناجاة الكبرى - المناجاة الصغرى - سماكين الشرق - الحمادين - المناصرة - الملكيين القبلية»، بتكلفة 535 مليون جنيه ومشروع توسعات صرف صحي الحسينية بتكلفة 13 مليونًا و500 ألف جنيه.وفي القطاع الصحي أضاف المحافظ أنه جارٍ الإنتهاء من أعمال إنشاء مجمع التأمين الصحي بمدينة الحسينية بتكلفة 12 مليونًا و700 ألف جنيه للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى، وفي قطاع الشباب والرياضة أكد المحافظ أنه جارٍ تطوير مركز شباب أزولين بتكلفة مالية 437 ألف جنيه، بالإضافة إلى إنشاء مجمع خدمات الحسينية بتكلفة 9 ملايين جنيه.ولتقليل الفاقد من المحاصيل الإستراتيجية أكد محافظ الشرقية أنه جار إنشاء صومعة غلال بناحية كوبري الكسارة على مساحة 11 فدانًا بسعة تخزينية 90 ألف طن وبتكلفة مالية 272 مليون جنيه.أشار محافظ الشرقية إلى أنه جارٍ تنفيذ 4 مشروعات بقطاع الطرق بتكلفة مالية 245 مليونًا و800 ألف جنيه شملت مشروع ازدواج طريق «فاقوس - الحسينية» بطول 13.5 كم وبتكلفة 67 مليون جنيه، ومشروع ازدواج طريق «فاقوس - الحسينية» (المرحلة الثانية) في المسافة من كفر عمار حتى فاقوس بطول 12 كم وبتكلفة مالية 80 مليون جنيه، وأعمال ازدواج طريق «القصاصين - الصالحية» بطول 25 كم وبتكلفة مالية 80 مليون جنيه، بالإضافة إلى رصف طريق جسر مصرف رمسيس ترعة السلام بطول 23 كم وبتكلفة 18 مليونًا و800 ألف جنيه.ولتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول والقضاء على نظام الفترتين بالمدارس أوضح محافظ الشرقية إلى أنه جار إنشاء 4 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمية بمركز ومدينة فاقوس بتكلفة مالية بلغت 26 مليون و300 ألف جنيه شملت إنشاء جديد لمدرسة جمال الحسيني للتعليم الأساسي لإضافة 22 فصلًا دراسيًا بتكلفة 7 ملايين و400 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة العمدة رأفت العياط للتعليم الأساسي لإضافة 22 فصلًا جديدًا بتكلفة 8 ملايين و700 ألف جنيه، وإحلال كلي لمدرسة السادات الإبتدائية لإضافة 6 فصول وبتكلفة 4 ملايين جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة عمرو بن العاص لإضافة 11 فصلًا جديدًا وبتكلفة 6 ملايين و200 ألف جنيه.وأوضح محافظ الشرقية أنه تم الانتهاء من إنشاء جديد لمدرسة عزبة الأربعين للتعليم الأساسي لإضافة 11 فصلًا جديدًا وبتكلفة 7 ملايين و600 ألف جنيه وتوسعة مدرسة الحسينية الثانوية الصناعية لإضافة 20 فصلًا دراسيًا وبتكلفة 9 ملايين و200 ألف جنيه.