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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بني سويف: تلقينا أكثر من 72 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:37 م
محمد هاني غنيم
محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
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قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، إن العدد الإجمالي لطلبات التصالح التي تم تقديمها وصل إلى 72 ألفا و412 طلبًا حتى أمس الثلاثاء، وأن إجمالي ما تم تحصيله من قيمة الـ25% "جدية تصالح" بلغ 254 مليونا و695 ألف جنيه، ليصل بذلك إجمالي المتحصلات "منذ بدء التصالح وحتى منتصف الشهر الجاري" إلى 269 مليونا و866 ألف جنيه.

وأشار إلى زيادة الإقبال من المواطنين في تقديم طلبات التصالح، خاصة بعد قرار تخفيض قيمة تقدير سعر المتر في المدن والقرى والتوابع بنسبة تراوحت ما بين 15 إلى 40%، لافتًا إلى أن أمس الثلاثاء فقط تم تقديم 1487 طلبا على مستوى مراكز ومدن المحافظة السبع.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير اللجنة التنسيقية لملف قانون التصالح الذي عرضه اللواء هشام شادي السكرتير العام، والذي يتضمن بيانات دقيقة للموقف التنفيذي لطلبات التصالح ومستوى التسهيلات المقدمة للمواطنين والمتحصلات اليومية الخاصة بقيمة جدية التصالح الـ 25 %.

وشدد المحافظ، على ضرورة الإسراع بإنهاء كافة الطلبات المقدمة، وذلك من خلال تنفيذ خطة العمل ووفق البرنامج الزمني المحدد، مع إعداد تقرير يومي بما تم إنجازه في هذا الملف الحيوي.

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