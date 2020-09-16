زوجته





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وإحالتهما للنيابة للتحقيق معهما.

تمكن ضباط مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، من القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، بتهمة ترويع ابنتهما ونشر تلك الفيديوهات عبر قناتهما الرسمية على «يوتيوب».جاء ذلك بناء على إذن من النيابة بعد تقديم المجلس القومي للأمومة والطفولة بلاغ ضد أحمد حسن وزوجته بنشر فيديوهات واستغلال طفلتهما.وتم القبض عليهما بالقرب من الطريق الدائري في نطاق حي البساتين، وهما أحمد حسن حسين (26 سنة) وزينب محمد رجب.