سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 16-9-2020

سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الأربعاء 16-9-2020

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاسكندرية ليسجل للشراء 48.66 جنيه وللبيع 51.72، وفي بنك الكويت الوطني صعد الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.02 جنيه وللبيع 51.92، وفي مصرف ابوظبي الاسلامي سجل للشراء 48.73 جنيه وللبيع 51.76، أما في البنك الاهلي المصري فسجل للشراء 49.00 جنيه وللبيع 51.75، وفي البنك المركزي سجل للشراء 51.32 جنيه وللبيع 51.77.



أسعار الدينار الكويتي

وفي المصرف العربي الدولي تراجع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.32 جنيه وللبيع 51.66، وفي بنك مصر سجل للشراء 48.97 جنيه وللبيع 51.72، كما انخفض سعر الدينار ليسجل في البنك المصري لتنمية الصادرات للشراء 48.82 جنيه وللبيع 51.72، وفي البنك العربي الافريقي الدولي سجل للشراء 48.68 جنيه وللبيع 51.63، ووفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.70 جنيه وللبيع 51.83.



كما نزل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الاهلي الكويتي ليسجل للشراء 48.19 جنيه وللبيع 51.72، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 47.75 جنيه وللبيع 51.72، وفي بنك التعمير والاسكان سجل للشراء 48.62 جنيه وللبيع 51.80، كما تراجع سعر الدينار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول ليسجل للشراء 47.89 جنيه وللبيع 51.72، أما في بنك عودة فسجل للشراء 47.76 جنيه وللبيع 51.75.