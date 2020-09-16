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الأربعاء 16 سبتمبر 2020 الموافق 28 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 16-9-2020

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:04 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء 16-9-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

عالميًا، اختتمت بورصة الكويت، أمس الثلاثاء، علي تراجع كافة مؤشراتها بإستثناء مؤشر السوق الأول، حيث صعد المؤشر بنسبة 0.09% رابحًا 5.02 نقطة ليغلق عند مستوى 5882.28 نقطة، أما مؤشر السوق العام فهبط بنسبة 0.02% خاسرًا 0.97 نقطة ليغلق عند مستوى 5361.14 نقطة، كما انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.31% خاسرًا 13.5 نقطة ليغلق عند مستوى 4332.35 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.56% خاسرًا 24.51 نقطة ليغلق عند مستوى 4370.52 نقطة.

محليًا، تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الاهلي الكويتي وبنك كريدي أجريكول، مقابل ارتفاع سعر الدينار في واجهة الجنيه ببنك الاسكندرية وبنك الكويت الوطني.

سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الأربعاء 16-9-2020

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاسكندرية ليسجل للشراء 48.66 جنيه وللبيع 51.72، وفي بنك الكويت الوطني صعد الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.02 جنيه وللبيع 51.92، وفي مصرف ابوظبي الاسلامي سجل للشراء 48.73 جنيه وللبيع 51.76، أما في البنك الاهلي المصري فسجل للشراء 49.00 جنيه وللبيع 51.75، وفي البنك المركزي سجل للشراء 51.32 جنيه وللبيع 51.77.

أسعار الدينار الكويتي
وفي المصرف العربي الدولي تراجع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.32 جنيه وللبيع 51.66، وفي بنك مصر سجل للشراء 48.97 جنيه وللبيع 51.72، كما انخفض سعر الدينار ليسجل في البنك المصري لتنمية الصادرات للشراء 48.82 جنيه وللبيع 51.72، وفي البنك العربي الافريقي الدولي سجل للشراء 48.68 جنيه وللبيع 51.63، ووفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.70 جنيه وللبيع 51.83.

كما نزل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الاهلي الكويتي ليسجل للشراء 48.19 جنيه وللبيع 51.72، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 47.75 جنيه وللبيع 51.72، وفي بنك التعمير والاسكان سجل للشراء 48.62 جنيه وللبيع 51.80، كما تراجع سعر الدينار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول ليسجل للشراء 47.89 جنيه وللبيع 51.72، أما في بنك عودة فسجل للشراء 47.76 جنيه وللبيع 51.75.

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