بدء اجتماع «عليا الوفد» لحسم المشاركة فى القائمة الوطنية

بدأ منذ قليل اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد برئاسة النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب، لاتخاذ قرار نهائي بشأن المشاركة في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب 2020، وسط حالة من الشد والجذب بين أعضاء الهيئة العليا حول حصة الحزب من مقاعد القائمة والمقدرة بـ«20» مقعدًا حتى الآن.وتواصل الهيئة العليا لحزب الوفد، اجتماعها برئاسة النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب بعد تفويض المستشار بهاء الدين أبوشقة لرئاسة اجتماع الهيئة العليا للبت في المشاركة من عدمه بالقائمة الوطنية «من أجل مصر» المقرر الدفع بها بانتخابات مجلس النواب المقبلة.وقالت مصادر داخل حزب «الوفد»، إن هناك تعثر المفاوضات التي يقودها رئيس الحزب المستشار بهاء الدين أبوشقة وسكرتير عام الحزب النائب فؤاد بدراوي حول زيادة عدد مقاعد الحزب بالقائمة الوطنية، لافتة إلى أن الهيئة العليا ستعلن قرارها بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.وأضافت المصادر لـ«الدستور»، أن تخصيص 13 مقعدًا للمرأة من إجمالي الـ20 مقعد المخصيين للحزب داخل القائمة، وهناك محاولات حثيثة من قيادات الحزب لاحتواء غضب عدد من القيادات الوفدية حول حصة الحزب والمشاركة بالقائمة الوطنية.وشهدت باحة الحزب أمس الإثنين، مناوشات بين عدد من أعضاء حزب الوفد، خلال انعقاد اجتماع الهيئة العليا، اعتراضًا على ما وصل له الحزب سواء بخسارة كل المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخ وتخصيص حصة ضعيفة حسب تعبيرهم بالقائمة بانتخابات النواب، تصدرها راضي شامخ، نائب رئيس اللجنة النوعية للشباب بحزب الوفد بعد أن هدد بالاعتصام والإضراب عن الطعام داخل جدران "بيت الأمة" لحين محاسبة المسئولين عن إخفاق الحزب بالانتخابات البرلمانية.وحاول عدد من أعضاء الهيئة العليا على رأسهم طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ والهيئة العليا للحزب، تهدئة الموقف لإثنائه عن قراره بالاعتصام داخل الحزب، مؤكدًا له أن حزب الوفد يتفاوض حول حصته بالقائمة الانتخابية وسوف يحصل على ما يستحقه بالانتخابات المقبلة.