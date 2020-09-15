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الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الموافق 27 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رؤية مشتركة.. اليونان ترحب بزيارة شكرى إلى أثينا

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 04:30 م
سامح شكري
سامح شكري
منار أحمد
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أعلنت وزارة الخارجية اليونانية عن ترحيبها بزيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري، مؤكدة أن البلدين يتمتعان برؤية مشتركة بشأن التعاون والاستقرار شرقي البحر المتوسط.

وغادر شكري مطار القاهرة الدولي، اليوم، متوجهًا إلى العاصمة اليونانية، في زيارة يلتقي خلالها نظيره اليوناني "لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بين الدولتين في شتى المجالات".

وبحسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، يبحث الدبلوماسيان عددًا من القضايا الإقليمية والدولية "ذات الاهتمام المشترك".

وقال وزير الخارجية اليوناني في تغريدة على تويتر: "أرحب بوزير الخارجية المصري سامح شكري.. اليونان ومصر تتشاركان فى روابط قوية ورؤية مشتركة بشأن التعاون والاستقرار في شرق البحر المتوسط".

وكانت مصر واليونان قد أبرمتا اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، وسط تصاعد التوتر مع تركيا بشأن موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.

وتسمح المعاهدة لكل من مصر واليونان بالاستفادة إلى أقصى حد من الموارد المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وخصوصًا احتياطيات النفط والغاز.

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