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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

«رُطبا جَنيا».. «الدستور» في معايشة مع «طالعي النخل» بمواسم الحصاد (فيديو)

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:24 م
طالعي النخل
طالعي النخل
إسلام الشرنوبي
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يقف عبد السلام محمود، أربعيني، أسفل إحدى النخلات التي لم ير في مثل ارتفاعها من قبل، يرسل رسالات الطمأنينة إلى نجله الذي لم يتجاوز العشر سنوات، يأمره بعدم الانصراف حتى ينتهي من دوره في طلوع النخل وحصد الخير.

يقف الابن حالمًا بعودة الأب، أن تمر تلك اللحظات سريعًا ليعود إليه، غير أن محمود تعوّد منذ أن كان في نفس عمر نجله أن يصعد ليجلب الخير، فموسم الحصاد يمرّ سريعًا وعليه اقتناص الذهب الأصفر قدر ما يستطيع.

محمود هو واحد من مئات المصريين –وفق إحصائية غير رسمية تؤكد أن عدد طالعي النخل يقارب الـ500 مصري- أحبوا طلوع النخل، رأوا فيه الخير الوفير، والمصاعب التي ربما تقضي على حياتهم.. "الدستور" زارتهم ووثقت خطاهم في مواسم حصاد التمور.

ووفق أحدث التقارير الزراعية، فإن عدد النخيل في العالم يصل إلى 100 مليون نخلة، منها 70 مليون نخلة في الوطن العربي فقط، بنسبة 70% من عدد نخيل العالم، تتصدر مصر جميع الدول المنتجة للتمور،‏ بإجمالي 2 مليون و298 ألف طن، تليها السعودية والإمارات والعراق.
«رُطبا جَنيا».. «الدستور» في معايشة مع «طالعي النخل» بمواسم الحصاد (فيديو)
«رُطبا جَنيا».. «الدستور» في معايشة مع «طالعي النخل» بمواسم الحصاد (فيديو)
«رُطبا جَنيا».. «الدستور» في معايشة مع «طالعي النخل» بمواسم الحصاد (فيديو)
«رُطبا جَنيا».. «الدستور» في معايشة مع «طالعي النخل» بمواسم الحصاد (فيديو)
«رُطبا جَنيا».. «الدستور» في معايشة مع «طالعي النخل» بمواسم الحصاد (فيديو)
«رُطبا جَنيا».. «الدستور» في معايشة مع «طالعي النخل» بمواسم الحصاد (فيديو)
«رُطبا جَنيا».. «الدستور» في معايشة مع «طالعي النخل» بمواسم الحصاد (فيديو)
«رُطبا جَنيا».. «الدستور» في معايشة مع «طالعي النخل» بمواسم الحصاد (فيديو)
«رُطبا جَنيا».. «الدستور» في معايشة مع «طالعي النخل» بمواسم الحصاد (فيديو)
«رُطبا جَنيا».. «الدستور» في معايشة مع «طالعي النخل» بمواسم الحصاد (فيديو)

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