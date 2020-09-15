ضبط مصنع «مقرمشات» دون ترخيص فى الخانكة

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، اليوم الثلاثاء، من ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المقرمشات بدون ترخيص، بمنطقة الخانكة.وتبين ضبط: «35.600 عبوة سناكس، كاتشب» مغشوشة ومقلدة لعلامات التجارية منتجا نهائيا، 2.110 طن ذرة صفراء، لبان بدون مستندات مجهولة المصدر، 200 كيلو جرام سناكس من مرتجعات المصانع والمحال العامة»؛ تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.