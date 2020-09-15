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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

كشف «خدعة» لتهريب 45 هاتفًا محمولًا بمطار القاهرة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 10:57 ص
تهريب 45 هاتف
تهريب 45 هاتف
راندا التوني
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أحبط رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

البداية في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة ركاب طائرة قادمة من إمارة الشارقة الإماراتية، واشتبه محمد الهادي، رئيس قسم اللجنة الجمركية، في راكب مصري أثناء محاولته الخروج من صالة الوصول بحقائبه، وبسؤاله عما إذا كان يحمل في حقائبه ما يستحق عنه رسومًا جمركية أجاب بالنفي.

بالعرض على محمد لطفي عامر، مدير إدارة الجمرك، قرر تكليف علاء شحاتة، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، ومحمود فتحي مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود 45 علبة هاتف iPhones فارغة دون التليفونات، وتم توسيع دائرة الاشتباه، ما أسفر على العثور على التليفونات داخل حقائب راكب آخر مخبأة بين طيات الملابس وهو يحاول الخروج بها، في «خدعة» لم تنطلِ على مفتشي الجمرك.

قرر الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مبنى الركاب، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي والعرض على إبراهيم عبداللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

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