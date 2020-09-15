أرمينيا: لدينا تاريخ مشترك من الحضارة مع مصر

أكد وزير خارجية أرمينيا زوهراب مناتساكنيان على عمق العلاقات مع مصر في مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى تطلع بلاده لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا.وقال مناتساكنيان، في حوار مع قناة "النيل للأخبار" الفضائية أجرته الإعلامية أمل رشدي وبث الليلة، إن أرمينيا لديها تاريخ مشترك من الحضارة مع مصر والتى ترى فيها الكنائس الأرمينية الجميلة والأرثوذكسية والكاثوليكية والتمثيل المبهر للتقاليد الإسلامية والمساجد، كما أن الكثير من الأرمن يعيشون فيها ويتلقون رعاية كريمة، مما يؤكد على الحوار الديني والاحترام المتبادل للعيش معا في هذا البلد.واعتبر وزير الخارجية الأرميني، لقاءه اليوم بكل من البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وبفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، جزءً مهم للغاية من زيارته لمصر لإثبات احترام بلاده الشديد للتنوع الديني في مصر من أجل عالم يسوده السلام.وأضاف مناتساكنيان، "أننا ندعم حقوق قبرص واليونان المشروعة في شرق المتوسط"، لافتا إلى أن بلاده تدعم أيضا حق مصر في المنطقة الاقتصادية شرق المتوسط وتتضامن معها.وأكد أن مصر تتمتع بمكانة متميزة وثقل دولى وإقليمى ودور محورى متزن فى المنطقة، معربًا عن تطلع بلاده بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين، خاصةً على الصعيد السياحى والثقافى والتعليمي والتجارى والزراعي والاقتصادي والطبي وتكنولوجيا المعلومات.وأضاف وزير خارجية أرمينيا، في ختام حواره، أن بلاده تدعم الشركاء في لبنان وسوريا والأردن ودول الخليج والعراق، وخاصة الإمارات العربية المتحدة.