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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أسترا زينيكا» تستأنف التجارب السريرية على لقاحها لكورونا فى البرازيل

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 07:21 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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استأنفت شركة "أسترا زينيكا" في البرازيل التجارب السريرية على لقاحها المضاد لفيروس كورونا، الذي تطوره بالتعاون مع جامعة أوكسفورد، وذلك بعد السماح باستئناف اختباره في بريطانيا.

وقالت جامعة "ساو باولو"، التي تجري التجارب، إنها أعطت اللقاح لـ4600 متطوع من أصل 5000 ممن تشملهم الاختبارات في البرازيل دون أن يبلغ أي منهم عن أي مشكلات صحية خطيرة سببها اللقاح.

وشارك في التجارب متطوعون من ساو باولو وريو دي جانيرو وسلفادور في ولاية باهيا الشمالية الشرقية.

وكانت الشركة البريطانية السويدية لصناعة الأدوية أوقفت اختبارات لقاحها "AZD1222" في جميع الدول في 6 سبتمبر، حتى تتأكد الجهات الرسمية والمستقلة من سلامته بعد ظهور مضاعفات خطيرة لدى أحد المتطوعين في بريطانيا.

يذكر أن البرازيل تعاني من ثالث أسوأ تفش لفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند، وباتت أرضًا جاذبة لاختبار لقاحات ضد العدوى التي تطورها بريطانيا والصين وروسيا.

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