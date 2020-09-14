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منوعات

كيفية التسجيل على موقع حجز الكشف الطبي لسيارات المعاقين منصة الكهرباء الموحدة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:07 م
الكشف الطبي لسيارات
الكشف الطبي لسيارات المعاقين
منة سالم
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يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة اليوم الإثنين 14-9-2020، كل ما يخص التسجيل على موقع حجز الكشف الطبي لسيارات المعاقين منصة الكهرباء الموحدة، وفقًا لما تضمنه قانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

وتهدف تلك القوانين لدمج ذوي الهمم "ذوي الإعاقة" فى المجتمع بصورة كاملة.

وفيما يلى يرصد موقع "الدستور" خطوات التسجيل على موقع حجز الكشف الطبي على الأشخاص ذوي الإعاقة طالبي الحصول على السيارات.

خطوات التسجيل علي موقع حجز الكشف الطبي


1-يجب استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي أولًا.

2- يقوم الشخص المعاق عند الحجز للكشف الطبي بتسجيل البيانات الخاصة به والتي تتضمن (الرقم القومي –رقم بطاقة الخدمات المتكاملة - الحالة الاجتماعية -العنوان - الوظيفه – رقم التليفون ).

3- في حالة كون المعاق قاصرا أو غير كامل الأهلية بسبب مرضي يتم تسجيل البيانات الآتية: (اسم ولي الأمر الوصي – الرقم القومي – صفته).
4- اختيار مكان الكشف الطبي.
5- اختيار تاريخ الكشف الطبي.
6-يقوم المعاق بتظهير بيان يوضح بياناته الشخصية ومكان وموعد الكشف الطبي والمستندات المطلوبة والفحوصات اللازمة وفقا لكل اعاقة من الاعاقات.(يتم طباعة هذا البيان واحضاره مع باقي المستندات المطلوبة).

7-بالنسبة للتظلمات وإعادة المناظرات من اللجان السابقة: يقوم المعاق باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي والحجز علي الموقع لتحديد موعد جديد للكشف الطبي.

8-لا يجوز الحجز لمن سبق لهم الحصول علي سيارات مجهزة طبيا الا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الافراج الجمركي عن السيارة.

يشار إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة يتم إعفائهم من كافة الرسوم المقررة للعرض على القومسيون الطبى الخاص بقواعد الحصول على السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب، وذلك عند اعادة الكشف والإجراءات اللازمة لتجديد السيارة التى حصل عليها الشخص ذوى الإعاقة من قبل واستبدالها بآخرى.

وتقوم وزارة الصحة بإنشاء وحدات تابعة للقومسيون الطبى لإجراء الكشوف والفحوصات الطبية على الأشخاص ذوى الإعاقة وتقدم خدماتها للأشخاص ذوو الإعاقة بأخرى.

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