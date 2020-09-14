سجل أعلى عائد.. «المالية» تعلن نتائج طروحات سندات الخزانة اليوم

أعلنت وزارة المالية نتائج طروحات سندات الخزانة اليوم، حيث سجل أعلى عائد على السندات أجل 3 سنوات، 14.59%، وأقل عائد 14.39%، ومتوسط العائد 14.52%، وتمت تغطية الاكتتاب مرتين.وسجل أعلى عائد على السندات أجل 7 سنوات، 14.74%، وأقل عائد 14.50%، ومتوسط العائد 14.61%، وتمت تغطية الاكتتاب مرتين.وطرح اليوم البنك المركزي المصري، اليوم، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات جنيه، قيمة الأول 4.5 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، والثاني 3.5 مليار جنيه لأجل 7 سنوات.وتتوقع وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى ما يمثل 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.