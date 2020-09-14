غرق شقة مها أحمد بالمياه (صور)

تعرضت شقة الفنانة مها أحمد، خلال الساعات الأولى من فجر اليوم للغرق دون معرفة السبب الرئيسي حتى الآن، وأظهرت الصور تلفيات المنزل بسبب تسريب المياه بالأرضيات وتفككها نظرًا لأنها مصنوعة من الخشب.وكانت الفنانة قد نشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" أوضحت فيه أنها فوجئت بغرق شقتها دون معرفة أي سبب، وطلبت الدعاء من جمهورها وانهالت التعليقات التي تدعو لها بعد التعرض للأضرار في شقتها.يذكر أن آخر أعمال الفنانة مها أحمد برنامج "الست هانم"، الذي تم عرضه على القناة الأولى الفضائية المصرية، وجاء البرنامج ضمن سلسلة تطوير إدارة التليفزيون التي نفذتها لتطوير شاشة القناة الأولى الفضائية المصرية.