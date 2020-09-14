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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 14-9-2020

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:26 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
منة سالم
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يشهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين 14-9-2020، استقرارًا كبيرًا في سوق تداول العملات المحلية، حسبما أفادت التقارير النهائية في عدد من البنوك العاملة المصرية.

وجاء سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.20 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 4.13 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

ويقدم موقع "الدستور"، في تقريره اليوم، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية الحكومية والخاصة العاملة.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 14-9-2020

جاء سعر الريـال السعودي، اليوم، في بنك مصر 4.11 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع وسجل في بنك البركة 4.12 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، أما فى البنك المصري الخليجي وصل السعر إلى 4.14 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل 4.14 جنيه للشراء و4.24 جنيه للبيع ووصل في بنك الإسكندرية إلى 4.11 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع وفي بنك عودة جاء الريال بسعر 4.13 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.

وتداول سعر الريال السعودى فى البنك العربي الأفريقي بـ 4.08 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع، كما استقر فى بنك مصر إيران للتنمية وبلغ 4.06 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

وسجل الريال فى البنك التجاري الدولي 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وجاء السعر فى بنك التعمير والإسكان 4.10 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربي السعودي، ويأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.

وتقوم مؤسسة النقد العربي السعودي، بربط سعر صرف الريال بالدولار الأمريكي من خلال خطة عمل ساهمت في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عامًا.

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