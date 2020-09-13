إثيوبيا: سنتعاون مع السودان لمنع حدوث فيضانات

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الأحد، إن بلاده ملتزمة بالعمل مع حكومة السودان لضمان أن لا تتكرر مثل هذه الفيضانات المدمرة مستقبلا، وذلك تعليقا على الفيضانات التي ضربت السودان منذ أيام وسببت خسائر فادحة.وأعرب رئيس وزراء إثيوبيا في بيان عبر حسابه على موقع تويتر عن تضامن بلاده مع السودان الذي يتعرض لمحنة الفيضانات التي أدت إلى دمار في الممتلكات وخسائر في الأرواح.ويتعرض السودان منذ فترة لفيضانات لم يشهدها منذ 100 عام، ما أدى إلى خسائر مادية فادحة ومقتل وإصابة العشرات.