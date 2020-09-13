الشائعة والحقيقة.. كذب الإخوان حول «صندوق مصر السيادى»

شائعة بيع أصول الدولة

شائعة عدم الرقابة

تحريف تصريحات

لم تفعل الجماعة الإرهابية أي شيء سوى إطلاق الشائعات، فينفقون كثيرًا من الأموال من أجل الدفع للكتائب الإلكترونية التي تعمل على نشر الشائعات، وكانت آخر شائعات الإخوان بشأن صندوق مصر السيادى.أولى الشائعات التى أطلقتها جماعة الإخوان حول صندوق مصر السيادى أن الصندوق يهدف إلى بيع أصول الدولة وإهدار حقوق الأجيال القادمة في هذه الأصول، والحقيقة أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادى، أكدت أن صندوق مصر السيادى ‏هو صندوق مملوك للدولة يتكون من أصول مثل الأراضي، أو الأسهم، أو السندات، مشيرة إلى أن الهدف الأساسى من إنشاء هذا الصندوق هو تعظيم قيمة أصول الدولة.الشائعة الثانية التى أطلقها الإخوان هى أن الصندوق بلا رقابة، وقالت الشائعة إن الصندوق لا يخضع للرقابة وأن قراراته الاستثمارية محصنة ولا يمكن لأى جهة رقابية لمتابعة أعماله، وذلك فور موافقة مجلس النواب بتعديل بعض المواد خاصة بالصندوق، والحقيقة أن القانون حدد آليات عمل الصندوق وآليات الرقابة على أعماله.الشائعة الثالثة أنها قامت بتحريف تصريحات أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي للصندوق، وحرفت تصريحاته بشأن أسعار الطاقة وإمكانية تصدير مصر للطاقة للتهم تصريحاته بأن مصر ستبيع الكهرباء للخارج بأسعار مدعمة، والحقيقة غير ذلك تماما ونفى سليمان جملة وتفصيلا تصدير مصر للكهرباء بسعر 2.5 سنت للكيلووات، موضحًا أن التصريحات تم تحريفها لتكون بشكل خاطئ تماما.