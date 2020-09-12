إحالة عاطلين بتهمة سرقة محل مصوغات ذهبية بالخصوص للجنايات

أمرت نيابة الخانكة، اليوم السبت، بإحالة عاطلين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بسرقة محل مصوغات ذهبية والشروع في قتل عاملين بمنطقة الخصوص.وكشف أمر الإحالة أن المتهمين هم هانى.م، عطيه.ع، عاطلين وأقروا بارتكابهم عملية سطو مسلح على محل مصوغات وتمكنوا من سرقة مصوغات تقدر بـ ٤٠٠ ألف جنيه، وشرعوا في قتل عاملين بالمحل مستخدمين أسلحة خرطوش.وأقر المتهمين بمراقبتهم لمحل المصوغات وتأكدوا بعدم وجود حارس أمن أمام المحل لذلك عقدوا النية على سرقته وقاموا بارتداء جوارب لإخفاء ملامح وجههم، كما أقروا بإخفاء المصوغات المسروقة داخل شقة ملك والد أحد المتهمين.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة الخصوص تفيد بقيام عاطلين بعملية سطو مسلح على محل مصوغات بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم أقروا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن مكان المسروقات، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.