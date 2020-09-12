الثلاثاء.. قافلة طبية مجانية إلى رأس سدر بجنوب سيناء

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بجنوب سيناء، السبت، عن توجه قافلة طبية مجانية إلى مدخل أبو جعدة برأس سدر يومي الثلاثاء والأربعاء 15 و16 سبتمبر الجاري.جاء ذلك في إطار تعليمات وتوجيهات محافظ جنوب سيناء خالد فودة ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بضرورة تقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالي وديان المحافظة والوصول بالخدمات العلاجية للمناطق الأكثر إحتياجًا.وأشار مدير عام مديرية الصحة بجنوب سيناء الدكتورأيمن رخا إلى أن القافلة تتضمن توقيع الكشف والفحص الطبي لأهالي أبو جعدة والمناطق المجاورة في عدة تخصصات طبية تضم الباطنة والأطفال والجراحة والجلدية والأسنان والمسالك البولية والنساء والتوليد، وأنف وأذن وحنجرة وعيادة تنظيم الأسره ومعمل وصيدلية لصرف الدواء، وسوف يتم توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان.