رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 12 سبتمبر 2020 الموافق 24 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الثلاثاء.. قافلة طبية مجانية إلى رأس سدر بجنوب سيناء

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:34 م
قافلة طبية
قافلة طبية
أ ش أ
طباعة
أعلنت مديرية الشؤون الصحية بجنوب سيناء، السبت، عن توجه قافلة طبية مجانية إلى مدخل أبو جعدة برأس سدر يومي الثلاثاء والأربعاء 15 و16 سبتمبر الجاري.

جاء ذلك في إطار تعليمات وتوجيهات محافظ جنوب سيناء خالد فودة ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بضرورة تقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالي وديان المحافظة والوصول بالخدمات العلاجية للمناطق الأكثر إحتياجًا.

وأشار مدير عام مديرية الصحة بجنوب سيناء الدكتورأيمن رخا إلى أن القافلة تتضمن توقيع الكشف والفحص الطبي لأهالي أبو جعدة والمناطق المجاورة في عدة تخصصات طبية تضم الباطنة والأطفال والجراحة والجلدية والأسنان والمسالك البولية والنساء والتوليد، وأنف وأذن وحنجرة وعيادة تنظيم الأسره ومعمل وصيدلية لصرف الدواء، وسوف يتم توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان.

موضوعات متعلقة

عايدة رياض وحسن شحاتة.. هكذا هددت «علاقة النسب» بينهما مشواره فى الملاعب

الأوقاف تعلن افتتاح 71 مسجدًا.. الجمعة

آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء 2020.. تخفيض السعر بـ23 محافظة

بالأسماء.. المؤبد لـ بديع و11 آخرين والمشدد 3 سنوات لـ 57 متهما في أحداث اقتحام قسم العرب

الصور

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

image description

مباراة الأهلي والإسماعيلي.. كهربا يلعب بقميص رمضان صبحي

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

image description

«أعتبرهم أبنائى».. حكاية صاحب مأوى قطط الشوارع فى وسط البلد

image description

الزمالك وسموحة

الأكثر قراءة

رغم التزامهم بإجراءات كورونا.. علماء يخالفون قرار الأوقاف ويفتحون ضريح العسقلاني

الأوقاف تعلن افتتاح 71 مسجدًا.. الجمعة

«تخفيض سعر المتر».. 4 قرارات من الحكومة لتنفيذ توجيهات «السيسي» بشأن مخالفات البناء

عايدة رياض وحسن شحاتة.. هكذا هددت «علاقة النسب» بينهما مشواره فى الملاعب

إنفوجراف

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

سرق مقاطع من تأليفي.. اتهامات محمد سلطان لبليغ حمدي

«فرصة لتهدئة التوتر».. بليغ حمدي يكشف سر طول مقدمات أغاني أم كلثوم

تفاصيل مشاجرة شيرين سيف النصر مع فيفى عبده على مطرب كبير

خيل وكلب وتماثيل وعقود فرعونية.. أغرب هدايا السادات للفنانين والرؤساء

نجم الساعة

أول برنامج توعية لمتعافى المخدرات.. وخبراء: العلاج يبدأ من الأسرة

منوعات

«عائلة محظوظة».. جائزتان في غضون أشهر تغير حياتها

1400 إجراء للحماية الاجتماعية فى العالم

قائد أوركسترا يصمم «كمامة موسيقية» لرواد حفلاته

«كامب البرلس».. مشروع شبابي ينظم رحلات سياحية لكفر الشيخ

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا.. قد تكون الإجابة مصر
د.أحمد الخميسى
الأم المصرية.. بطولة وجمال
ماجد حبته
بورنو «بن لادن».. تبرير قطرى
د.كريمة الحفناوى
نمو التعاون بين الصين والدول العربية
المزيد

الثقافة

وليد مكي في أثر صبري موسى بـ«حكايات على الحدود»

أُغْنِيَةُ حُزْنٍ إِسْبَانِيَّةٌ

أَبِى، يَا أَبِى

إشارة مرور