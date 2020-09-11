البرلمان البحريني يرحب بإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل

قال البرلمان البحريني، إنه يدعم قبول البحرين للدعوة للتوقيع على اتفاق السلام مع إسرائيل في واشنطن.واعتبر البرلمان البحريني، أن اتفاق السلام خطوة تاريخية تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، حسب ما نقلت "العربية" في خبر عاجل.وأضاف ‏البرلمان البحريني: "نشدد على تكثيف الجهود لحل القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين".