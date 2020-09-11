حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

تباشر نيابة قصر النيل الجزئية، اليوم الجمعة، التحقيق في وقوع حادث تصادم بشارع محمد مظهر بالزمالك، وطلب تحريات المباحث المبدئية.حيث تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العقيد جعفر عمران، مأمور قسم شرطة قصر النيل، مفاده وقوع حادث تصادم بشارع محمد مظهر بالزمالك، وعلى الفور انتقل المقدم حسام عشماوي، رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل، لمكان الواقعة.وتبين أنه أثناء سير اللاعب صالح جمعة بسيارته اصطدم بسيارتين ملاكي، ما أدى لتهشمهما، وتم التحفظ على اللاعب للوقوف على ملابسات الحادث.الواقعة:تصادم سيارة يقودها صالح جمعة بسيارتين ملاكي واتلافهماالمكان:شارع محمد مظهر بالزمالكالتحريات:- يستقل سيارة شقيقة «عبدالله» رقم «ف ع ا 681 ماركة بي إم دبلو» بها تلفيات وتهشم بمقدمة السيارة- اصطدمت بالسيارتين رقمي «ل س ع 256 mazda» و«ا س ي 123 ماركة دايو لانوس».- عدم حمله رخصة القيادة.- رخصة التسيير منتهية بتاريخ 3-3-2019.- التحفظ عليه.. تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة.