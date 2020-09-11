الصين تؤكد احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق شركاتها

أعربت الصين، اليوم الجمعة، عن معارضتها ما وصفته بـ"تعميم الولايات المتحدة الأمريكية مفهوم الأمن القومي، وإساءة استخدام القوة الوطنية، والقمع غير المعقول لشركات معينة في الدول الأخرى"، مؤكدة احتفاظها بالحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق ومصالح الشركات الصينية.جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان"، اليوم، تعليقا على بيع أعمال تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة الأمريكية.وقال جيان إن "محاولة واشنطن استخدام التنمر الاقتصادي والتلاعب السياسي ضد الشركات غير الأمريكية هي معاملة إكراه حكومية، وهي بمثابة الكسب بالوسائل الاحتيالية أو بالقوة، وهذا ينتهك مبادئ السوق والقواعد الدولية ومبادئ المنافسة العادلة التي تتحدث الولايات المتحدة عنها باستمرار".