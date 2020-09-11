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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط تشكيل عصابي لسرقة أسلاك من موقع إنشاء بالنزهة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 02:13 م
ضبط تشكيل عصابي
ضبط تشكيل عصابي
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكن ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، اليوم الجمعة، من ضبط تشكيل عصابي يسرق الأسلاك الكهربائية من منطقة إنشاء طرق بالنزهة.

وتم ضبط دراجة نارية تروسيكل دون لوحات معدنية مُحمل عليها «كمية من الأسلاك الكهربائية بطول 500 متر، زرادية».

وبمناقشة المتهمين اعترفوا بسرقتها من منطقة أعمال إنشائية بإحدى الطرق الرئيسية بدائرة قسم شرطة النزهة، بقصد التصرف فيها بالبيع لتجار الخردة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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