رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 11 سبتمبر 2020 الموافق 23 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأسعار الجديدة للتصالح على مخالفات البناء في الدقهلية

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:28 م
ايمن مختار
ايمن مختار
محمد إبراهيم
طباعة
تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكد خلاله قيام 23 محافظة بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70 % وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء.

وقال اللواء شعراوي في تقريره لمدبولي، إن التخفيض بمحافظة الدقهلية بلغ نسبة تتراوح ما بين 10 إلى 20%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 900 جنيه، والتجاري 850 جنيها، والصناعي 650 جنيها، والأخرى 750 جنيها.

وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني 250 جنيها، وتجاري 350 جنيها، والصناعي 250 جنيها وأخرى "إداري" 220 جنيها، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني 150 جنيها، وتجاري 300 جنيه، والصناعي 175 جنيهًا وأخرى "إداري" 250 جنيهًا، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 75 جنيها، وتجاري 150 جنيهًا، والصناعي 100 جنيه وأخرى "إداري" 125 جنيها.

وتتضمن عملية تخفيض قيمة التصالح على مخالفات البناء محافظات: القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. هندسة 92.9% وبيطري 97.2% والتمريض 85.2%

وزير النقل يعتذر لراكب قطار «المنصورة- القاهرة».. ويحيل الكمسارية للتحقيق

«تدليس الإرهابية».. أكاذيب الإخوان عن «سيدة القطار» تنتهى بالفشل

«سيدة القطار»: الرئيس السيسي كرمني وأرسل لي وفدًا وهدية

الصور

image description

الزمالك وسموحة

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

الأكثر قراءة

وفد من الرئاسة يفاجئ «سيدة القطار» وهي على الهواء بـ«آخر النهار»

«بعد التخفيض».. ننشر قائمة سعر التصالح فى مخالفات البناء بمختلف المحافظات

براتب 1600 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

«قومي المرأة» يُعين «سيدة القطار» بفرع الغربية ويكرمها الأسبوع المقبل

إنفوجراف

image description

«العدل» تحدد مبلغًا ثابتًا لتسجيل الممتلكات بالشهر العقارى (إنفوجراف)

image description

قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

image description

شروط شراء وحدة سكنية غير مخالفة (إنفوجراف)

image description

طريقة صناعة الـ«ترند» الإخواني (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوم رفضوا دورى «العمدة والباشا» فى ليالى الحلمية.. من سبق الفخرانى والسعدنى؟

«أغنياتي لا تناسب البدلة والكرافتة».. طقوس حميد الشاعري في الغناء

«أروع سنوات».. حكايات فنانين في الجيش المصري

أسرار محمود الجندي.. قضى 7 سنوات بالجبهة وشائعات «التشيع» طاردته لسبب غريب

نجم الساعة

حسن الرداد: تعلمت الغوص وركوب الخيل والموتوسيكلات من أجل «توأم روحى»

منوعات

روسيا: استنشاق مزيج الهليوم والأكسجين يعالج كورونا

اليابان تبحث إضافة طوكيو لوجهات السياحة

انخفاض الحركة بمطار هيثرو بـ81.5%

الغذاء الصحي يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: قصة ولا مناظر؟!
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الأنتيكات تترك بيوتها أحيانا
مدحت بشاى
إعلام الوطن.. الرسالة والتحدى
د. محمد عفيفي
العشق والمصير المشترك
المزيد

الثقافة

صدور الترجمة العربية لـ «حياة سبستيان نايت الحقيقية» لنابوكوف

«سالمينا» الثقافي يناقش «الأسايطة» لـ عادل سعد.. غدًا

أسامة مهران: ديواني الأول «حد أدنى» يصدر بعد 40 عاما من كتابتي للشعر

«القومي لثقافة الطفل» يطلق مسابقة «اصنع كتابك الإلكتروني»