الأسعار الجديدة للتصالح على مخالفات البناء في الدقهلية

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكد خلاله قيام 23 محافظة بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70 % وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء.وقال اللواء شعراوي في تقريره لمدبولي، إن التخفيض بمحافظة الدقهلية بلغ نسبة تتراوح ما بين 10 إلى 20%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 900 جنيه، والتجاري 850 جنيها، والصناعي 650 جنيها، والأخرى 750 جنيها.وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني 250 جنيها، وتجاري 350 جنيها، والصناعي 250 جنيها وأخرى "إداري" 220 جنيها، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني 150 جنيها، وتجاري 300 جنيه، والصناعي 175 جنيهًا وأخرى "إداري" 250 جنيهًا، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 75 جنيها، وتجاري 150 جنيهًا، والصناعي 100 جنيه وأخرى "إداري" 125 جنيها.وتتضمن عملية تخفيض قيمة التصالح على مخالفات البناء محافظات: القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء.