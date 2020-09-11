أمراض لا يمكن بوجودها التطعيم ضد كورونا

أعلن عالم المناعة فلاديسلاف جيمتشوغوف، أن الأمراض المرتبطة بتناول الأدوية المثبطة للمناعة هي موانع مطلقة للتطعيم ضد فيروس كورونا.ووفقا له، هناك الكثير من الأمراض المماثلة.وقال في مقابلة مع صحيفة "فيتشرينايا موسكفا": "أبسط مثال على ذلك السرطان، لأنه إذا كان هناك علاج، فهو مصحوب بتثبيط المناعة. كل هذه الأمور المتعلقة بالتطعيم يجب أن يقررها طبيب المريض".وأضاف الطبيب أن الأمراض الالتهابية وأمراض المناعة الذاتية والذئبة الحمامية وأمراض الدم الجهازية أيضا موانع مطلقة للتطعيم ضد COVID-19.يذكر أن التطعيم ضد فيروس كورونا قد بدأ في موسكو في إطار المرحلة الثالثة من الدراسة. تلقى العديد من المتطوعين المكون الأول من الدواء، وبعد 21 يومًا سيحصلون على حقنة ثانية.