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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة 11-9-2020

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 08:00 ص
جريدة الدستور
وسام عطية
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يتساءل الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل درجات الحرارة وحالة الطقس قبل الخروج من المنزل لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.

وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الجمعة 11-9-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.

ويشهد اليوم الخميس طقسًا حارًا رطبًا على القاهرة والوجه البحري، مصحوبًا بشبورة مائية، وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة. 

فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مصحوب بشبورة مائية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية والرياح معتدلة، وطقس حار على جنوب سيناء والرياح معتدلة، وطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

كما أكدت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس ليلا تكون لطيفة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون الأمطار متوسطة (30% تقريبا) وعلى مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون رعدية أحيانًا، والأمطار خفيفة (30% تقريبا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، وتكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فتكون حالته خفيفة معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة 11-9-2020 في محافظات مصر:

القاهرة: الصغرى 24 والعظمى 36
شبين الكوم: الصغرى 24 والعظمى 36
طنطا: الصغرى 24 والعظمى 35
دمنهور: الصغرى 25 والعظمى 32
الإسكندرية: الصغرى 24 والعظمى 31
بلطيم: الصغرى 25 والعظمى 31
المنصورة: الصغرى 24 والعظمى 35
مطروح: الصغرى 22 والعظمى 30
السلوم: الصغرى 23 والعظمى 31
سيوة: الصغرى 23 والعظمى 35
بورسعيد: الصغرى 26 والعظمى 33
دمياط: الصغرى 26 والعظمى 31
الزقازيق: الصغرى 25 والعظمى 35
الإسماعيلية: الصغرى 23 والعظمى 37
السويس: الصغرى 24 والعظمى 37
العريش: الصغرى 23 والعظمى 33
رفح: الصغرى 22 والعظمى 33
رأس سدر: الصغرى 26 والعظمى 36
نخل: الصغرى 21 والعظمى 36
نويبع: الصغرى 30 والعظمى 37
طابا: الصغرى 26 والعظمى 37
كاترين: الصغرى 22 والعظمى 35
الطور: الصغرى 27 والعظمى 34
شرم الشيخ: الصغرى 31 والعظمى 40
الغردقة: الصغرى 28 والعظمى 38
مرسى علم: الصغرى 29 والعظمى 38
الفيوم: الصغرى 24 والعظمى 36
بني سويف: الصغرى 24 والعظمى 36
المنيا: الصغرى 24 والعظمى 37
أسيوط: الصغرى 24 والعظمى 38
سوهاج: الصغرى 27 والعظمى 38
قنا: الصغرى 27 والعظمى 40
ادفو: الصغرى 30 والعظمى 41
الأقصر: الصغرى 29 والعظمى 41
أسوان: الصغرى 30 والعظمى 42
أبوسمبل: الصغرى 30 والعظمى 41
الوادي الجديد: الصغرى 28 والعظمى 40
شلاتين: الصغرى 29 والعظمى 38
أبو رماد: الصغرى 29 والعظمى 37
حلايب: الصغرى 30 والعظمى 35
رأس حدربة: الصغرى 30 والعظمى 35

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