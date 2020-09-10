البابا تواضروس يلتقي رئيس دير المحرق

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم، نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام (المحرق) بأسيوط.وناقش قداسة البابا تواضروس خلال لقائه برئيس دير المحرق بعض الأمور الرعوية الخاصة بالدير.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد النيروز، وهو عيد رأس السنة القبطية أو عيد الشهداء، السبت المقبل الذي يقابله في الشهور القبطية يوم "1 توت"، وتستمر الاحتفالات على مدار 17 يومًا متتاليًا.وفي عيد النيروز تُقام الصلوات في جميع الكنائس الأرثوذكسية على مستوى العالم، بالطقس "الفرايحي" بدءًا من عيد النيروز فى سبتمبر وحتى شهر أكتوبر المقبل، ويُقبل الأقباط خلال العيد على أكل البلح الأحمر والجوافة، اللذين يتضمنان معنى النيروز كرمز للاستشهاد والإيمان في المسيحية.