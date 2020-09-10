باكستان: إصابة 3 مدنيين بإطلاق نار من الهند في كشمير

أعلنت العلاقات العامة للجيش الباكستاني، اليوم الخميس، إصابة ثلاثة مدنيين جراء إطلاق نار من الجانب الهندي بخط المراقبة بإقليم "كشمير".وذكرت قناة "سما تي في" الباكستانية أن الجيش أوضح في بيان أنه رد بشكل ملائم على إطلاق النار الهندي، مضيفة أن إطلاق النار وقع بقطاع "بيدوري" بإقليم "كشمير".يشار إلى أن كلا من باكستان والهند تزعم أحقيتها الكاملة في إقليم "كشمير"، ويسمى الجانب الباكستاني باسم ولاية "آزاد جامو وكشمير"، فيما يسمى الجانب الهندي باسم ولاية "جامو وكشمير".