رانيا يوسف تحاول حل مشاكل الشباب فى «شارع 9»

تواصل الفنانة رانيا يوسف، تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "شارع 9"، بقيادة المخرج محمد عبدالخالق، والمقرر أن يعرض خلال الفترة المقبلة.وعلم "الدستور" من مصدر داخل فريق العمل أن أسرة المسلسل دخلت في معسكر مغلق، حيث تصل ساعات التصوير إلى 16 ساعة يوميًا سعيًا من المخرج للانتهاء من معظم مشاهد العمل، مشيرًا إلى أن بطلة العمل رانيا يوسف تظهر بدور طبيبة نفسية تحاول حل مشاكل الشباب خاصة في الشارع التي تقطن به بالمعادي والمعروف بـ"شارع 9".وأضاف المصدر أن الهدف من المسلسل توجيه بعض النصائح المهمة للآباء وكيفية إتمام التربية بالشكل السليم الذي يتفادون من خلاله مشكلة الإدمان نتيجة إهمال الأب أو الأم لأبنائهم وانشغالهم بأعمالهم فقط، مؤكدًا أن العمل يحمل العديد من الأحداث الشيقة في إطار الأكشن والإثارة، لافتًا إلى أنهم لم يحددوا موعد العرض حتى الآن، ولكن من المقرر أن يخوض المنافسة الشتوية وفي الأغلب خلال الشهر المقبل.