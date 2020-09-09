رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 09 سبتمبر 2020 الموافق 21 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء بنسبة 25% في الإسماعيلية

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 03:55 م
شريف بشارة
شريف بشارة
مصطفى دياب
طباعة
أصدر اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، قرارًا بتخفيض قيمة رسوم التصالح بنسبة 25% من قيمة سعر المتر مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة.

وأوضح " بشارة " أن قراره بتخفيض القيمة جاء مراعاة لظروف المواطنين، على أن يتم حساب خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية.

وذلك فى إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح على كافة مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم فى ضوء ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للمضى قدمًا فى تشجيع المواطنين والتيسير لهم لاستكمال ملف التصالح.

وأشار المحافظ إلى أنه قد تم التأكيد على جميع رؤساء الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها من المراكز والمدن والقرى والأحياء التابعة للمحافظة بالإشراف الشخصي والمتابعة اليومية على تسهيل جميع الإجراءات وتيسيرها والعمل بكل جدية وبذل أقصى الجهود لمساعدة المتقدمين بطلبات التصالح على انهاء كافة الاجراءات بكل سهولة ويسر وفى أسرع وأقل وقت ممكن.

موضوعات متعلقة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020.. لطلاب الثانوية العامة رابط بوابة الحكومة المصرية

موعد فتح الطيران السعودى

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2020 عبر بوابة الحكومة الإلكترونية

«اتمسكوا عريانين».. شاب وفتاة يقضيان 3 أيام بـ«دار مناسبات مسجد»

الصور

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

الأكثر قراءة

رابط نتيجة امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2020 الدور الثاني.. استعلم هنا

«الحرام آخرته وحشة».. «جثة تحت الكوبري» تكشف جريمة «8 أصدقاء»

«اتمسكوا عريانين».. شاب وفتاة يقضيان 3 أيام بـ«دار مناسبات مسجد»

إنفوجراف

image description

شروط شراء وحدة سكنية غير مخالفة (إنفوجراف)

image description

طريقة صناعة الـ«ترند» الإخواني (إنفوجراف)

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

أيام زمان

كواليس مسرحية «بودي جارد»..حكايات شائكة بين يسرا و«الزعيم»

«فكرت في الاعتزال بمنطق الإسلام».. حكاية حسن عابدين مع الشعراوي

«أنا أفضل ممثلة تقدم الإغراء وبنت البلد».. اعترافات معالي زايد

عمر الشريف رفض دورين «تاريخيين».. فأصبحا أهم أدوار يحيى الفخرانى وجميل راتب

نجم الساعة

مدبولي: فترة سماح شهرين للمواطن بعد تقديم طلب التصالح بمخالفات البناء

منوعات

أقل من 4% من الشركات الأمريكية بالصين تنوى الاستجابة لمطالب ترامب

نتيجة الثانوية العامة 2020 الدور الثاني.. استعلم هنا

طبيب مناعة يحدد من يحتاج تطعيم ضد الإنفلونزا 2020

مرض يرتبط بكورونا لدى الأطفال يسبب تلفا في القلب

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
شكوى لولى الأمر
منى رجب
إبراهيم عبدالناصر.. السعى مفتاح تفوقه
د.مينا بديع عبدالملك
قصة الأسقف الزاهد فى المناصب الرسمية للكنيسة «1-3»
ثروت الخرباوي
الإخوان جنود الصهيونية
المزيد

الثقافة

«دور الفن فى المجتمع» بـ ثقافة المنوفية

أوركسترا «القومية للفنون» يجرى أولى بروفاته على الآلات الجديدة

محمد نبيل: «حكايات الولاد والأرض» يكشف علاقة الشهيد بأسرته

عبده الريس: الصدفة قادتني لعالم الترجمة (حوار)