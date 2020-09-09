استطلاع راي: تقدم حزب الدستوري الحر عن النهضة حال إجراء انتخابات في تونس

أفادت شبكة سكاي نيوز الاخبارية، أن الحزب الدستوري الحر في تونس، أظهر تقدمًا في استطلاع رأي في تونس حول نوايا التصويت للانتخابات التشريعية في حال تنظيمها.وأجري استطلاع للرأي مؤخرًا، أظهر تقدم حزب الدستوري الحر في نوايا التصويت للانتخابات التشريعية في حال تنظيمها.وفي المقابل أظهرت نتائج الاستطلاع تراجعا لحركة النهضة بعد حصولها على 23% فقط من أصوات المشاركين.