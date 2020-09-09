بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة.. لبنانى يشعل النار فى نفسه

حاول مواطن لبناني، اليوم الأربعاء، إشعال النار في نفسه، بعدما قرر إحراق منزله في بلدة حولا، بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة.وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام، إلى أن "م.ع" حاول إحراق نفسه فجرا، على خلفية الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها.وأوضحت مصادر أهلية، أن عددا من أبناء البلدة، تدخلوا وعملوا على إطفاء الحريق والسيطرة عليه.