كيف استخدمت «الإرهابية» أدواتها الإعلامية لتسميم وعى الشعب؟

دائمًا ما تحاول جماعة الإخوان الإرهابية ضرب الداخل وتقسيم الشعب المصري وخلخلة الثقة بين الإدارة والشعب باستخدام كل الأسلحة الدنيئة التي تناسب مخططاتهم من مقاطع فيديو كأدوات إعلامية لتسميم وعي المصريين الذي فهم ألاعيب جماعة الشيطان.مصر وهى رمّانة ميزان هذا العالم تجتمع عليها المؤامرات من كل حدب وصوب، فمن محاولات الجور على حقوقها في غاز المتوسط من غير ذي حق إلى أزمة سد النهضة التي تدخل فيها العديد من اللاعبين الدوليين لقطع شريان الحياة عن مصر بأي شكل من الأشكال.الأمر لم ينتهِ عند هذا الحد، بل إن الدول المجاورة لمصر تعاني من تمزق استدعى مواجهات لهجمات إرهابية على طول حدود مصر غربًا وشرقًا، وكل هذا ما هو إلا استنزاف لقوى مصر حتى لا تكون قادرة على أن تكون لاعبًا في أي معادلة لصراع إقليمي، وكذلك الصراع الدائر بين إيران والسعودية.