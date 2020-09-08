الاتحاد الأوروبى يدعو لوقف الأعمال الاستفزازية شرق المتوسط

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، لوقف الأعمال الاستفزازية والأعمال أحادية الجانب في شرقي المتوسط.ارتفعت وتيرة التصعيد بين اليونان وتركيا في شرق المتوسط، الأمر الذي ظهر في شكل مناورات وحضور عسكري وإقليمي دولي في المنطقة.وكشفت مصادر تركية عن أن الجيش التركي يعتزم إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع نظيره الروسي شرق البحر المتوسط.وبحسب شبكة سكاي نيوز الإخبارية، فقد أحدثت هذه القوى روسيا، التي تدخل على خط الأزمة، بعد أن أعلنت تركيا عن عزمها إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع الجانب الروسي شرق المتوسط.