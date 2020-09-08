رئيس الوزراء الإيطالي: سنبقى في الخطوط الأمامية لمساعدة لبنان

أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستبقى في الخطوط الأمامية لمساعدة لبنان بعد انفجار المرفأ.وقدم كونتى خلال زيارته الحالية للعاصمة بيروت، التعازي لأهالي الضحايا، مشددا على وقوف بلاده في هذا الوقت العصيب بجانب لبنان.وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي، أن إيطاليا أطلقت عملية طوارئ الأرز لمساعدة لبنان، كما أرسلت للبنان مستشفى ميدانيا عسكريا متطورا جدا، وفقا لموقع لبنان 24.وأكد كونتى أن الوقت حان لبناء الثقة بين اللبنانيين ومؤسساتهم، متابعا "هذا هو الوقت للنظر إلى الأمام على الرغم من المآسي ولكتابة صفحة جديدة من تاريخ لبنان.وشدد كونتى على أن إيطاليا تحترم سيادة لبنان وستبقى بقرب الشعب اللبناني وتأمل تأليف حكومة جديدة في أسرع وقت لإطلاق عملية إعادة الإعمار.