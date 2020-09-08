«أحداث مجلس الوزراء» و«الحزام الأخضر» أبرز محاكمات اليوم

محاكمة وزير الإسكان الأسبق في قضية "الحزام الأخضر"

إعادة محاكمة 12 متهما بأحداث مجلس الوزراء

الجنايات تصدر على المتهم بذبح مواطن في حلوان



تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الثلاثاء العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام، وأبرزها إعادة محاكمة 12 متهما بأحداث مجلس الوزراء، ومحاكمة وزير الإسكان الأسبق في قضية الحزام الأخضر.تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار شعبان الشامى، محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكي عبدالقوى، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"الحزام الأخضر".والمتهمون هم كل من محمد إبراهيم سليمان، والشافعي عبدالحي سليمان، ومحمد العربي محمد سليمان، وليلي كامل برسوم، وسمير زكي عبدالقوي.يصدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية ياسر الأحمداوي، أسامة عبد الظاهر وأمانة سر طارق فتحي كامل، السيد حسن الشريفويواجه الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، وثلاث من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اتهامات بالتربح والإضرار بالمال العام، وذلك عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة "الحزام الأخضر" بأقل من سعرها.كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبد القوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود، وتقارير اللجان الفنية، والجهاز المركزى للمحاسبات، وتحريات مباحث الأموال العامة.كما كشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التى جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكى والشركة التى يرأس مجلس إدارتها.تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، إعادة محاكمة 12 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، والتي عرفت إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء".تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين رأفت زكى وحسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوي.وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداثالعنف بمحيط مجلس الوزراء.ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتى تصادف تواجدها في شارع الفلكى.تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي الحكم على المتهم بقتل مواطن بسبب خلافات بين أهليتهما في حلوان وكانت المحكمة في جلسة سابقة أحالت المتهم لفضيلة المفتى لأخذ رأيه الشرعى في إعدامه.تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي، ومحمد شرف الدين محمد، وأمانة سر محمد السنوسى وعمر عاشور.وجاء في أمر الإحالة قيام المتهم "أحمد.م"، عاطل، بقتل المجنى عليه "إبراهيم.س"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه مستخدما سلاح أبيض "مطواة"، وتوجه إلى المكان الذى أيقن سلفا تواجده فيه، وما أن تأكد من تواجده حاول استفزازه ثم قام بنحر عنقه، وأحدث إصابته بأنحاء متفرقة من جسده قاصدا من ذلك قتله.وكشفت شهادة رائد شرطة وضابط مباحث قسم شرطة حلوان، أن تحرياته توصلت لوجود خلافات بين أهلية كلا من المجنى عليه والمتهم، قامت على أثرها عائلة الأول بفرض نفوذها وسطوتها على عائلة المتهم، بقصد تخويفهم فتولد لدى الأخير قصد الانتقام من المجنى عليه من سطوة عائلته، فتوجه إلى مكان تواجده، وما أن تأكد من تواجده داخل محله قام بإحضار سلاح أبيض من داخل مسكنه، واستفزه لدفعه للخروج من داخل المحل، ثم اشتبك معه وقام المتهم بإخراج السلاح الأبيض وتعدى على المجنى عليه وأحدث إصابته التى أودت بحياته.