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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خلال الجائحة.. الإحصاء يرصد خريطة المنافذ الحدودية الأكثر مرورًا للصادرات

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 11:35 م
كورونا
كورونا
أميرة ممدوح
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ألقت جائحة كورونا بظلالها على حركة الصادرات المصرية عبر المنافذ الحدودية المختلفة، إلا أن المطارات منفردة سجلت رواجًا فى حركة الصادرات لدول العالم، رغم تقييد حركة النقل الجوى فى معظم دول العالم خلال النصف الأول من العام الحالي 2020.

وتشير أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن ميناء الإسكندرية جاء على رأس المنافذ الحدودية الأكثر مرورًا للصادرات بقيمة 3.4 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2020 مقابل 4.8 مليار دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض 1.3 مليار دولار خلال عام.

وجاءت فى مرتبة لاحقة، المطارات بصادرات بلغت قيمتها 3.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2020 مقابل 2.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 545.7 مليون دولار خلال عام، يليها ميناء السويس بقيمة 2.2 مليار دولار مقابل 2.7 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

بينما تذيلت القائمة الحدود الجنوبية "وادى حلفا" بقيمة صفرية للصادرات، وميناء القصير وموانئ البحر الأحمر بقيمة 7.5 مليون دولار مقابل 5.8 مليون دولار، والحدود الغربية 77.6 مليون دولار مقابل 124.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

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