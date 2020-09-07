«أوقاف المنيا» تنفي إزالة مسجد الفتح الإسلامي: «شائعة من مأجورين»

نفى الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنيا، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إزالة مسجد الفتح الإسلامي بقرية دفش في مركز سمالوط، الذي أنشئ عام ١٩٨٥ بحسب المتداول.وقال «سلامة» في بيان صحفي اليوم، إن ما أثير مجرد كذبة وشائعة من شائعات الجماعة المغرضة والعناصر المأجورة التي تعمل دائما على نشر الأكاذيب التي تعكر الصفو وتحدث بلبلة.وأكد «سلامة» أنه لا يوجد أي مسجد على مستوى محافظة المنيا صدر له قرار إزالة، لافتا إلى أن آخر تجديد شهده مسجد الفتح الإسلامي كان عام 2014.وحذر وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا مما وصفه بـ«الصفحات المشبوهة»، مؤكدا ثقته في وعي الشعب المصري وما يحاك للشعب من أمثال هؤلاء المغرضين، بحسب قوله.