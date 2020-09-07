«كريمة» يوضح الحكم الشرعي في مخالفات البناء

أجاب الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عن الحكم الشرعي في بناء العقارات المخالفة.وقال «كريمة» في تصريحات لـ«الدستور» إن فاعل ذلك مخالف للقوانين المنظمة لأعمال البناء، ويستحق في التشريع الإسلامي عقوبة «التعزير» هي تشمل المخالفات المجتمعية التي يرتكبها بعض الناس، والعقوبة تكون على حسب ما يقرره ولي الأمر أو أجهزته المعنية، بالحبس أو الغرامة أو التصالح أو الإزالة.وأضاف «كريمة»، أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله «أنتم أعلم بشؤون دنياكم»، موضحا أنه في أمور فقه المعاملات تنظم عن طريق قوانين من الأجهزة المسؤولة عن تنظيم حركة المجتمع.