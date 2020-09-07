مصرع شخص صدمته سيارة في مدينة السلام

لقي شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق الجديد في مدينة السلام، ما أدى إلى توقف حركة المرور.على الفور وصلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتواجد رجال المرور للعمل على تسيير الحركة المرورية، وإعادتها إلى طبيعتها مرة أخرى.تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة في السلام بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.